В Бурятии спасатели не могут найти пропавшего сборщика шишек

Поиски потерявшегося грибника завершились успешно





Вчера вечером спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) выехали в Заиграевский район на поиски 50-летнего мужчины. О его пропаже сообщила девушка, с которой он вместе пошел собирать грибы.

«Примерно в 13:30 мы приехали в лес, нас было четверо: моя соседка, её брат и их знакомый. Соседка, её брат и я держались вместе, не уходили далеко от машины и друг от друга, а их сосед ушёл чуть дальше от нас и мы не заметили, когда он исчез. Часов с 4-х, а может и раньше, мы стали его искать, кричать, но он не откликался. В 17:20 я позвонила в службу спасения, потому что до темноты не далеко оставалось», - рассказала девушкаКак сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, поисковой спасательный отряд БРПСС в составе четырех человек выехал на место и оперативно нашел мужчину.Между тем в Баргузинском районе поиски пропавшего мужчины складываются пока не так удачно. 29 августа спасателям Байкальского ПСО поступило сообщение от девушки. Её брат ушёл в лес собирать кедровые шишки, но не вышел на связь в обговоренное время.Поиски Байкальским ПСО не увенчались успехом и на место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Поисковые работы планируют проводить 5 дней, включая дорогу до района.Фото: pixabay.com