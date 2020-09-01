В Бурятии женщина обворовала 86-летнего пенсионера

Когда мужчина отвлекся, она вытащила деньги из его шкафа





В Заиграево росгвардейцы задержали подозреваемую в краже денег у 86-летнего пенсионера. Женщина зашла в дом к пожилому одинокому мужчине. Потерпевший не был знаком с ней ранее, но встречал её несколько раз в поселке. В ходе разговора, когда пенсионер отвлекся, злоумышленница похитила деньги из шкафа с одеждой и ушла.

Пропажу денег пенсионер обнаружил сразу после ухода нежданной гостьи и сообщил о краже в полицию. В ходе патрулирования поселка сотрудники Росгвардии заметили около магазина женщину, схожую с ориентировкой, и задержали ее.В отношении 38-летней жительницы поселка возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии