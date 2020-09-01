Житель Бурятии отрубил пальцы пятилетней племяннице за испорченный телефон

Изверг заставил ребенка положить ладонь на пень и ударил топором





Поздним вечером 31 августа в Детскую республиканскую клиническую больницу из Прибайкальского района доставили 5-летнюю девочку с отрубленными пальцами. По данному факту Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего).

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 47-летний дядя девочки, который, по версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар топором по руке потерпевшей. В ближайшее время следователь приступит к допросу подозреваемого, после чего будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении его под стражу.Как сообщили в Следственном комитете, на данный момент известно, что 31 августа с утра девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос в местность неподалеку от своей деревни. Однако днем пошел дождь, и взрослые косари, расположившись в соседнем лесу, стали употреблять спиртное. Дядя дал племяннице свой телефон, с которым девочка стала играть, однако позже случайно уронила и повредила его.Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся рядом пень, после чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, отрубив два пальца. После этого злоумышленник скрылся в лесу. Раненую девочку домой привел пьяный отец, откуда ее госпитализировали в больницу. Врачам удалось пришить девочке один из отрубленных пальцев.Ночью подозреваемый вернулся к месту происшествия, где был задержан участниками следственно-оперативной группы.Фото: pixabay.com