Жительница Бурятии сбила двух девушек и протаранила четыре машины, перепутав газ с тормозом

ДТП произошло на парковке у администрации города





Крупное ДТП произошло вчера утром в Кяхте на парковке у здания администрации. 28-летняя женщина за рулем «Хонды Аккорд» при движении задним ходом сбила двух пешеходов и повредила четыре припаркованных автомобиля: «Тойоту Короллу», «ВАЗ-21053», «Ниссан Тииду» и «Тойоту Хариер».

В результате наезда девушки 14 и 18 лет были госпитализированы с травмами.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, виновница ДТП не имела водительских прав. По предварительным данным, женщина перепутала педали тормоза и газа.Фото: ГИБДД Бурятии