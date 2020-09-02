Житель Бурятии планировал торговать лесом через фиктивные фирмы

Для их учреждения он привлек подставных лиц





Бурятская таможня возбудила в отношении жителя республики два уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное создание юридического лица).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для создания подставных фирм мужчина привлек двух знакомых, которые из личной заинтересованности согласились формально стать директорами. На основании документов, составленных от имени лже-руководителей, и предоставленных ими паспортов фиктивные фирмы были зарегистрированы и внесены в ЕГРЮЛ.Используя документы от имени фиктивных организаций мужчина планировал заниматься в Бурятии лесозаготовками. При этом так называемые директора не участвовали в деятельности фирм, что выяснилось в ходе дознания.В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.Фото: «Номер один»