Житель Бурятии скинул горящее сено с трактора на дорогу и уехал

Пожарные быстро справились с огнем
1 сентября на дороге в 18 км от села Кырен очевидцами было обнаружено горящее сено. Приехавшие огнеборцы быстро справились с огнем.
Предположительно, возгорание произошло на прицепе трактора, хозяин которого скинул горящее сено с прицепа и уехал. Когда приехали пожарные, никакой техники и людей на месте происшествия не было. Площадь возгорания составила 30 кв. метров, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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