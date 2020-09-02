Житель Бурятии скинул горящее сено с трактора на дорогу и уехал

Пожарные быстро справились с огнем







1 сентября на дороге в 18 км от села Кырен очевидцами было обнаружено горящее сено. Приехавшие огнеборцы быстро справились с огнем.

Предположительно, возгорание произошло на прицепе трактора, хозяин которого скинул горящее сено с прицепа и уехал. Когда приехали пожарные, никакой техники и людей на месте происшествия не было. Площадь возгорания составила 30 кв. метров, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС