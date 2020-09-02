В Бурятии загадочно исчез рыбак

Мужчина ушел из компании и пропал
Вчера в МЧС поступила информация о том, что группа из четырех человек рыбачила на оз. Большое Еравное. Один из рыбаков, 37-летний мужчина, ушел в неизвестном направлении и исчез.
Сейчас его поиски ведут 4 человека на машине и лодке. Это полицейские и родственники пропавшего.
Сегодня на проведение поисковых работ запланирован выезд спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, ранее в Бурятии не смогли найти мужчину, загадочно пропавшего на берегу реки Витим. Спасатели нашли и подняли из реки его машину, однако тело найдено так и не было.
Фото: pixabay.com
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