В Улан-Удэ неадекватный парень оказался наркоманом

Правоохранители нашли у молодого человека «синтетику»







В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии на улице Ключевской обратили внимание на молодого парня, который неадекватно вел себя. В ходе проверки документов и выяснения личности он попытался незаметно выбросить небольшой пакетик с порошком белого цвета.

20-летнего улан-удэнца доставили в полицию. Экспертиза показала, что парень находился в состоянии наркотического опьянения, а вещество в пакетике является синтетическим наркотиком.Фото: Росгвардия Бурятии