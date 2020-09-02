В Бурятии бизнесмены ринулись делить освободившиеся кресла в Хурале

Предпринимателей привлекает стабильная зарплата и VIP-пенсии
В Народном Хурале есть два пустых кресла председателей комитетов, освободившиеся после ухода депутатов Петра Носкова и Валерия Доржиева. За теплые местечки разгорается борьба, которая вступит в завершающую фазу в середине сентября на сессии регионального парламента.
Бывшие председатели в начале лета покинули свои посты неожиданно и скрытно. Так, бизнесмен и депутат Хурала Валерий Доржиев объяснил причину ухода с должности председателя комитета по международным делам тем, что «решил сосредоточиться на спорте». А председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Петр Носков вообще ничего не объяснял, сообщив лишь, что его никто не гнал, а он «принял решение об уходе самостоятельно». Сегодня Петр Носков VIP-пенсионер.
Между тем уже появился круг лиц, высказавших притязания на новые должности. По данным «Номер один» на пост председателя «международного» комитета намеревается выдвинуть свою кандидатуру совладелец компании «Полином», депутат Аркадий Цыбиков. С ним намерен побороться депутат Валерий Цыремпилов. Если первый кандидат еще не заработал VIP-пенсию, то у Цыремпилова она уже есть. Имеется в виду муниципальная доплата, полагающаяся ему как бывшему главе Кяхтинского района. Однако пенсия председателя комитета Хурала наверняка выше, чем муниципальная, поэтому для достигшего пенсионного возраста Цыремпилова игра стоит свеч.
В игру двух кандидатов-«единороссов» может вступить и «справедливорос» - бизнесмен из «нефритового» бизнеса, депутат Виталий Лыгденов. Что касается аграрного комитета, то неофициальных кандидатов пока двое. Это «единороссы» - депутат из Кабанского района Дмитрий Швецов и гендиректор Бичурского маслозавода Александр Савельев.
Ранее посты заместителей председателей комитетов заняли представитель крупного «картофельного» бизнеса Сергей Пашинский и совладелец сети магазинов «Барис» Баир Гармаев. Их понять можно. Картошка растет, торговля идет своим ходом, а основатели фирм смотрят сверху на процессы, сидя на госслужбе. И то, что сегодня бизнесмены пошли на госдолжности мощной колонной, имеет свою причину: легкая и высокооплачиваемая работа и высокая пенсия в итоге.
- Массовый наплыв предпринимателей на постоянную работу в Народный Хурал, безусловно, связан с таким фактором, как нестабильность бизнеса, поэтому мы видим стремление к получению гарантированных зарплат и доплат после выхода на пенсию, - говорит член Общественной палаты РБ Борис Данилов. - Может быть, предприниматели и нужны на госдолжностях, но когда бизнесменов становится там слишком много, то происходит некоторая девальвация статуса. Тем более что общество ждет от депутатов не лоббирования собственных интересов, а в целом выработки решений и усиления законотворческой деятельности в области поддержки малого бизнеса. Пока же на этой ниве особых прорывов не наблюдается.
Кандидатуры на освободившиеся председательские кресла появятся на этой неделе - в Народном Хурале отметили, что сроки подачи заявок - не менее 14 дней до начала очередной, сентябрьской сессии Народного Хурала.
Дмитрий Родионов, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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