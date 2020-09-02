В Бурятии бизнесмены ринулись делить освободившиеся кресла в Хурале

Предпринимателей привлекает стабильная зарплата и VIP-пенсии





В Народном Хурале есть два пустых кресла председателей комитетов, освободившиеся после ухода депутатов Петра Носкова и Валерия Доржиева. За теплые местечки разгорается борьба, которая вступит в завершающую фазу в середине сентября на сессии регионального парламента.

Бывшие председатели в начале лета покинули свои посты неожиданно и скрытно. Так, бизнесмен и депутат Хурала Валерий Доржиев объяснил причину ухода с должности председателя комитета по международным делам тем, что «решил сосредоточиться на спорте». А председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Петр Носков вообще ничего не объяснял, сообщив лишь, что его никто не гнал, а он «принял решение об уходе самостоятельно». Сегодня Петр Носков VIP-пенсионер.Между тем уже появился круг лиц, высказавших притязания на новые должности. По данным «Номер один» на пост председателя «международного» комитета намеревается выдвинуть свою кандидатуру совладелец компании «Полином», депутат Аркадий Цыбиков. С ним намерен побороться депутат Валерий Цыремпилов. Если первый кандидат еще не заработал VIP-пенсию, то у Цыремпилова она уже есть. Имеется в виду муниципальная доплата, полагающаяся ему как бывшему главе Кяхтинского района. Однако пенсия председателя комитета Хурала наверняка выше, чем муниципальная, поэтому для достигшего пенсионного возраста Цыремпилова игра стоит свеч.В игру двух кандидатов-«единороссов» может вступить и «справедливорос» - бизнесмен из «нефритового» бизнеса, депутат Виталий Лыгденов. Что касается аграрного комитета, то неофициальных кандидатов пока двое. Это «единороссы» - депутат из Кабанского района Дмитрий Швецов и гендиректор Бичурского маслозавода Александр Савельев.Ранее посты заместителей председателей комитетов заняли представитель крупного «картофельного» бизнеса Сергей Пашинский и совладелец сети магазинов «Барис» Баир Гармаев. Их понять можно. Картошка растет, торговля идет своим ходом, а основатели фирм смотрят сверху на процессы, сидя на госслужбе. И то, что сегодня бизнесмены пошли на госдолжности мощной колонной, имеет свою причину: легкая и высокооплачиваемая работа и высокая пенсия в итоге.- Массовый наплыв предпринимателей на постоянную работу в Народный Хурал, безусловно, связан с таким фактором, как нестабильность бизнеса, поэтому мы видим стремление к получению гарантированных зарплат и доплат после выхода на пенсию, - говорит член Общественной палаты РБ Борис Данилов. - Может быть, предприниматели и нужны на госдолжностях, но когда бизнесменов становится там слишком много, то происходит некоторая девальвация статуса. Тем более что общество ждет от депутатов не лоббирования собственных интересов, а в целом выработки решений и усиления законотворческой деятельности в области поддержки малого бизнеса. Пока же на этой ниве особых прорывов не наблюдается.Кандидатуры на освободившиеся председательские кресла появятся на этой неделе - в Народном Хурале отметили, что сроки подачи заявок - не менее 14 дней до начала очередной, сентябрьской сессии Народного Хурала.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»