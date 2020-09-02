В Улан-Удэ интеллигентная на вид женщина стащила сумочку в торговом центре

Момент кражи попал на камеру наблюдения





В Улан-Удэ полицейские разыскивают подозреваемую в краже из магазина одежды в торговом центре на улице Жердева.

При наличии какой-либо информации о данной гражданке или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (9025) 31-00-31, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).









Преступление произошло вечером 26 августа. Неизвестная похитила дамскую сумку, оставленную на вешалке одной из посетительниц. В сумке лежали банковские карты, косметика, две флэш-карты и связка ключей. Ущерб составил четыре тысячи рублей. Сама владелица имущества в этот момент находилась в примерочной.Приметы подозреваемой: женщина европейской внешности, на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см.Была одета: темный спортивный костюм с белой надписью на груди, солнцезащитные очки. На лице медицинская маска.