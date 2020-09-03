В Бурятии похитители металла оставили без связи штаб армии

Связисты не рискнули вступить в поединок со злоумышленниками и вызвали полицию





В Заиграевском районе Бурятии осуждены два приятели, посягнувшие на армейское имущество. Они среди бела дня нагло разрезали на металл коммутационный пункт одной из частей Российской армии, дислоцированной в районе.

Парни подружились лет десять назад, после того как познакомились на пилораме, где вместе работали. Криминальная история началась с того, что один из друзей заметил в лесу металлическую емкость, вкопанную в землю. Что-то типа небольшой цистерны объемом «кубов» на восемь. Наружу торчала ее горловина, а внутри были какие-то ящики. Он предложил другу съездить на место, взять тот металл и сдать, а деньги разделить.Сборы были недолгими. Один позаимствовал у знакомых газорез с двумя баллонами, другой – машину у супруги.За металлом поехали на следующий день, взяв в компанию еще и третьего человека. Без происшествий добрались до опушки в лесу, и работа пошла отлично. Один резал, другие грузили куски металла на машину. Войдя во вкус, залезли внутрь, где принялись резать металлические шкафы, какие-то коробки, были там и кабели. Возились приятели долго, что и привело их, как показало дальнейшее развитие ситуации, на скамью подсудимых. Часа через два к увлекшимся добытчикам металла подошли мужчина с женщиной и стали интересоваться, что они тут делают.Радостные компаньоны ответили прямо: «Металл режем». Тогда незваные гости сообщили молодым людям, что это все имущество принадлежит Министерству обороны. Наверное, «пришельцы» удивились реакции «металлистов». Точнее, ее отсутствию. Друзья и ухом не повели. Видимо, не поверили, что военный объект может стоять просто так на лесной опушке.«Тогда почему ничего не огорожено, не стоит охрана, емкость открыта, никаких запоров нет?» - резонно поинтересовался один из сборщиков металла. Мужчина и женщина не смогли объяснить, почему, но стали их фотографировать и снимать на телефон.Другой сборщик подумал, что подошедшие пытаются их хитро обмануть, чтобы заставить оставить уже срезанный металл на месте и уехать.Охраны возле «объекта» не было, иначе она вступила бы в бой с «металлистами». Однако добро на самом деле являлось армейским.На «точке» не то существовала какая-то сигнализация, не то после срезания очередного шкафа на армейском пульте пропал сигнал, но в части поняли, что с инфраструктурой связи что-то случилось. Ведь распределительные шкафы и коммутационные кабели были, как оказалось, в исправном рабочем состоянии.Приехавшими к «раздербаненной» емкости были техник телеграфно-телефонного центра и старший сержант - начальник отделения каналообразующих систем и внутренней связи в лице представительницы прекрасного пола. Войсковая часть, где они служат, является узлом связи штаба армии.Вид у защитников Родины был, видимо, не очень суровый. Позднее в зале суда техник уточнял, что говорил молодым людям о том, что снимает их на камеру, но «они все равно продолжали свои действия».Вступать в рукопашную стычку за имущество родной части военные не стали, а отошли, как они пояснили, для личной безопасности на расстояние и стали звонить начальнику узла связи, он и обратился в полицию.Когда добытчики металла стали собираться, представители части продолжали околачиваться поблизости. Занимались тем, что увещевали парней остаться и дождаться полицию, но на защитников России те просто не обращали внимания.Возвращаясь домой, друзья высадили по пути третьего помощника, заплатив ему тысячу рублей. А вскоре машину остановила полиция...Вышедший из авто не попал на скамью подсудимых, прошел свидетелем. А главные участники ограбления армии получили по два года условно каждый по статье «грабеж» (открытое хищение чужого имущества). С испытательным сроком по два года.Снятый металл оставили представителям части.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»