В Бурятии 15-летний мотоциклист сбил семилетнего ребенка

Пострадавший с травмами попал в больницу





Днем 2 сентября в селе Мухоршибирь 15-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» сбил семилетнего мальчика. В результате наезда ребенок получил закрытый перелом правого предплечья и ушиб коленного сустава. Пострадавшего отвезли в больницу.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, за передачу мотоцикла лицу, заведомо не имеющему прав, мать подростка привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.Фото: ГИБДД Бурятии