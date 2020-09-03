03.09.2020
В Бурятии 15-летний мотоциклист сбил семилетнего ребенка

В Бурятии 15-летний мотоциклист сбил семилетнего ребенка

Пострадавший с травмами попал в больницу

Днем 2 сентября в селе Мухоршибирь 15-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» сбил семилетнего мальчика. В результате наезда ребенок получил закрытый перелом правого предплечья и ушиб коленного сустава. Пострадавшего отвезли в больницу.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, за передачу мотоцикла лицу, заведомо не имеющему прав, мать подростка привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП
^