Житель Бурятии снял дачу в СНТ и принялся грабить близлежащие дома

Мужчина похищал все, что только можно было сбыть





В Заиграевском районе задержан подозреваемый в серии краж в садоводческом товариществе. В ходе следствия по факту хищения имущества в одном из дачных домов злоумышленник дал признательные показания еще по четырем эпизодам противоправной деятельности.

За полторы недели 35-летний мужчина, арендовавший дом в СНТ, похитил и сбыл похищенные у владельцев дач велосипед, глубинные насосы и сотовый телефон. Кроме того, он сдал в пункты приема металла около десятка металлических бочек и емкостей, демонтированные печное литье и комплектующие. Общая сумма ущерба составила около 32 тысяч рублей.Как сообщили в МВД Бурятии, злоумышленник нигде не работает. Ранее он был неоднократно судим за имущественные и наркопреступления, а также преступления против жизни и здоровья, трижды отбывал наказание в колонии. Хищения на дачах он совершил, будучи обвиняемым в серии краж в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Это уголовное дело уже направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.По фактам краж из дачных домов возбуждены уголовные дела. Фигурант заключен под стражу.Фото: «Номер один»