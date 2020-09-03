В Бурятии не нашли пропавших сборщика шишек и рыбака

Поиски людей продолжаются





В Бурятии спасатели, родственники и полицейские пока не смогли найти двух бесследно исчезнувших мужчин. Напомним, 29 августа в Байкальский поисково-спасательный отряд поступило сообщение от девушки. Её 38-летний брат ушёл в лес в Баргузинском районе собирать кедровые шишки, но не вышел на связь в обговоренное время.

Поиски Байкальским ПСО не увенчались успехом и 1 сентября на место прибыли спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. За прошедшие сутки они обследовали 15 км леса, однако никого не нашли. Сегодня поиски продолжились.Также пока не удалось найти 37-летнего мужчину, который пропал 2 сентября. Он рыбачил в компании друзей в Еравнинском районе, а затем ушел от них в неизвестном направлении.В поисках участвуют 7 полицейских, 8 родственников мужчины и 4 спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.Вчера группа БРПСС обследовала 6 км береговой линии озера Малое Еравное, полицейские и родственники прошли 15 км лесного массива и автомобильной дороги. Поиск результатов не дал и будет продолжен сегодня, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»