Баиру Жамбалову продлили домашний арест

Бывший вице-спикер Хурала Бурятии будет сидеть дома еще два месяца





Экс-лидер республиканских «единороссов» и бывший вице-спикер Хурала Бурятии Баир Жамбалов проведет под домашним арестом еще два месяца, до 6 ноября этого года включительно. Советский районный суд Улан-Удэ накануне удовлетворил ходатайство следствия о продлении скандальному политику сроков меры пресечения.