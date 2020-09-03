Баиру Жамбалову продлили домашний арест

Бывший вице-спикер Хурала Бурятии будет сидеть дома еще два месяца
Экс-лидер республиканских «единороссов» и бывший вице-спикер Хурала Бурятии Баир Жамбалов проведет под домашним арестом еще два месяца, до 6 ноября этого года включительно. Советский районный суд Улан-Удэ накануне удовлетворил ходатайство следствия о продлении скандальному политику сроков меры пресечения.
«Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховный суд Бурятии», - сообщили в пресс-службе районного суда.
Напомним, Баира Жамбалова подозревают в смертельном наезде на Галину Бурчевскую возле села в Батурино в январе 2020 года. Ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), так как, по версии следствия, после наезда на девочку он не оказал еще живой потерпевшей помощь и скрылся с места ДТП.
Советский районный суд 26 апреля избрал для Баира Жамбалова меру пресечения, не связанную с лишением свободы. На Баира Жамбалова были получены положительные характеристики. В итоге депутата, задержанного 25 апреля, поместили под домашний арест, хотя обвинение просило направить обвиняемого в следственный изолятор.
Как ранее сообщал «Номер один», бывшего лидера БРО «Единая Россия» исключили из партии, а в начале мая сняли с должности заместителя председателя Хурала Бурятии.
Фото: «Номер один»
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