В Бурятии родственники пилотов пропавшего самолета все еще надеются на чудо

На свои средства они нанимают бывалых охотников, снаряжая их на поиски в тайге





В редакцию нашего издания обратилась жена одного из пропавших пилотов Ан-2 Галина Максимова. Она попросила объявить о вознаграждении в 100 тыс. рублей, его родственники готовы вручить любому, кто найдет самолет. Несмотря на то, что поиски безрезультатно ведутся уже 46-й день, близкие пропавших пилотов все еще верят, что их родные живы и ждут помощи.

Напомним, самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» с четырьмя пассажирами на борту и двумя летчиками 19 июля вылетел из села Кырен Тункинского района Бурятии. На борту находились четыре командира прибывших воздушных судов, один пилот-инструктор и второй пилот. Самолет в рамках выполнения госконтракта должен обрабатывать леса лесного фонда от сибирского шелкопряда, начиная с 20 июля. В контрольное время экипаж не вышел на связь и до наступления темного времени не вернулся.Поиски пропавшего Ан-2 продолжаются на территории Иркутской области и Бурятии. Об этом сетевому изданию «Орда Инфо» рассказал начальник отдела организации авиационно-космического поиска и спасания ЗС МТУ Росавиации Алексей Калина.- Временных пределов поиска в таких случаях нет. Мы руководствуемся разумными сроками. Ищем, пока есть надежда найти их живыми. Да, самолет пропал 19 июля, но случаи бывают разные. Я помню, что однажды военный летчик перебирался с льдины на льдину почти три недели. Это был север, одежда мокрая, но он так хотел жить, что вышел к людям. А вот другой случай — летчик летом в спасательном жилете умер в Черном море от переохлаждения. Уснул и замерз при температуре воды +20 градусов за 40 минут. Бывает всякое. Мы надеемся, что пропавшие летчики хорошо подготовлены, - сообщил Алексей Калина.Осмотрены территории Тункинского, Окинского районов Бурятии, Слюдянский, Черемховский районы Иркутской области. Сейчас территорию осматривают второй раз. Однако погода мешает искать более интенсивно.Телефоны пилотов пропавшего самолета Ан-2 удалось запеленговать. Но пока это не помогло в поисках.- Квадрат поиска очень большой. Владельцы пропавшего самолета указывают на один маршрут, очевидцы дают другую информацию. Мы проверили их сотовые телефоны. Удалось запеленговать телефоны пропавших пилотов. Но и зона возможного местонахождения их телефонов огромна. Конечно, мы ее сразу же проверили. Пока безрезультатно, - говорит Алексей Калина.Тем временем родные и близкие пропавшего экипажа тоже не сидят на месте. Инициативная группа с утра до ночи занимается расчетами примерного маршрута летчиков. Огромная надежда появилась, когда объявили о том, что сигнал с сотовых запеленгован. Но усилия спасателей МЧС близкие пропавших считают недостаточными.- Место, где запеленгованы сигналы с сотовых, обследовали только с воздуха. Поиски с земли начались вот только сейчас. Мы также своими силами пытаемся построить их маршрут, ведем поиски. Мне сказали, что со стороны МЧС сейчас в поисках участвуют одна наземная группа и один вертолет. Этого очень мало. Катастрофически. Потому что две недели назад участвовали в поисках четыре борта Ми-8 и столько же пеших групп. Мы пишем во все инстанции, просим, чтобы увеличили количество спасателей, на какое-то время увеличивают, а потом их снова становится мало, - сетует Галина Максимова.Родственники скидываются и нанимают бывалых охотников, снаряжая их на поиски в тайге. По словам Галины Максимовой, на их горе откликнулось немало неравнодушных людей, они также ведут поиски своими силами. Две последних группы, состоящие из опытных охотников, родственники наняли и снарядили сами. Оплатили затраты на топливо, провизию.- У нас есть инициативные люди среди родственников, разбирающихся в этом. Они вычисляют примерное место нахождения, ориентируют охотников. Охотники с нами на связи постоянно, шлют фото и видео. Жаль, что нет спутникового телефона, но по мере возможности сразу выходят с нами на связь, - говорит Галина.Каждый из родных пропавших пилотов сегодня живет в каждодневном, ежеминутном тревожном ожидании. Они надеются, что вот-вот им позвонят и скажут: «Самолет нашли».- У нас с Андреем уже взрослые дети, а у других есть еще совсем малыши, например, трехгодовалые, и они ждут возвращения своих отцов. Мы все ждем возвращения своих родных. С мужем мы вместе уже 20 лет. 17 августа Андрей отметил там, в тайге, свой день рождения. За это время, пока шли поиски, умерла его мама, - с грустью рассказывает Галина. – И все-таки мы надеемся, что они живы. Потому что их учат выживать в экстремальных условиях. Они пилоты опытные, могли посадить самолет аварийно. Может, даже на воду – как говорят, это вообще лучший вариант. Шансов остаться в живых больше.Что касается того, что выжить в тайге без теплой одежды нелегко, жены пилотов и тут уповают на мощную подготовку и силу духа своих мужей.- Вообще они были не совсем легко одеты. Понятно, что сейчас стало холоднее. Но если их учили выживать в любых условиях, может быть, они что-то там придумали. В конце концов, есть вероятность, что живут в самолете. Тогда тоже есть надежда, - считают родные пропавших.По словам Галины Максимовой, им неоднократно пытались помочь шаманы, или так называемые ясновидящие. Спасатели МЧС даже добросовестно проверяли их версии, но результат нулевой. Теперь ищущие надеются не на магию, а на обычных неравнодушных людей.Близкие членов пропавшего экипажа решили объявить о крупном вознаграждении, его они вручат любому человеку, кто найдет самолет. Независимо, будут ли найденные люди живы или нет.- Мы отдадим вознаграждение в 100 тыс. любому, кто найдет самолет. Будь то лесник, грибник, охотник. Сейчас начинается сезон сбора шишек, может быть, этим людям улыбнется удача, - надеется супруга одного из пилотов Галина Максимова.Как и другие жены пилотов, она не хочет даже думать о том, что самое страшное уже случилось: «Я верю в то, что он жив. Потому что мой Андрей - сильный человек. И силой, и духом. Поэтому надеюсь, что он выкарабкается. Лишь бы был цел, не ранен…».Василиса Шишкина, «Номер один»Контакты для связи: 89193758580 (Галина), 89189610698 (Зинаида).Фото: из личного архива Г. Максимовой