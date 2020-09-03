В Бурятии за ущерб на 13 миллионов чиновница получила два года условно

Женщина подписывала документы, по которым оплачивались невыполненные работы





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Джидинского района. 43-летняя женщина обвинялась в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 25 июня 2015 года между комитетом имущественных и земельных отношений администрации Джидинского района и строительной компанией был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по модернизации очистных сооружений, строительству канализационного коллектора и канализационно-насосной станции на общую сумму более 110 млн. рублей. В установленный контрактом срок подрядчик работы не завершил. Обвиняемая, зная о нарушении условий договора, но стремясь создать видимость эффективного использования бюджетных средств, 29 октября 2015 года подписала документы, содержащие несоответствующие действительности сведения о готовности и стоимости работ. На их основании подрядчику незаконно выплатили более 3,4 млн. рублей.Помимо этого, 22 декабря 2016 года с аналогичными нарушениями она подписала документы о приемке и стоимости якобы выполненных работ, которые велись другим подрядчиком в рамках контракта по строительству полигона для твердых бытовых отходов в селе Петропавловка. Тем самым она санкционировала незаконное перечисление из казны на счета компании почти 9,5 млн. рублей.Рассмотрев материалы дела, суд признал чиновницу виновной и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком 2 года. Кроме этого суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с женщины причиненного ущерба на общую сумму почти 13 млн. рублей.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»