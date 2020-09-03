Житель Улан-Удэ поймал выпавшего из окна ребенка

Жизни малыша ничего не угрожает
Трагедия едва не случилась утром 2 сентября на улице Микояна в Улан-Удэ. Там из окна второго этажа выпал двухлетний ребенок.
К счастью, проходивший мимо мужчина заметил ребенка и успел подхватить его, смягчив падение и предотвратив серьёзные травмы, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Прибывшая на место происшествия бригада медиков эвакуировали малыша в ДРКБ для дальнейшего обследования.
Фото: «Номер один»
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