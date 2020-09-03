В Бурятии арестован мужчина, отрубивший племяннице пальцы

Ранее он был судим по двум статьям, в том числе за убийство человека



Сегодня суд взял под арест на период следствия 47-летнего жителя Улан-Удэ, который 31 августа в Прибайкальском районе отрубил топором два пальца своей пятилетней племяннице . Напомним, дядя дал племяннице свой телефон, с которым девочка стала играть, однако, случайно уронила и повредила его. Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся рядом пень, после чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, отрубив два пальца.

Один пальчик был отрублен не полностью, он висел на кожице, когда девочка поступила в больницу. Врачам удалось его пришить. Второй отрубленный палец вечером после трагедии родным не удалось найти. Его обнаружили приехавшие следователи при дополнительном осмотре.



Стали известны некоторые сведения и о личности обвиняемого. Известно, что он был ранее судим и отбывал наказание в колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее смерть потерпевшего, а также за наркопреступление.



Мужчина постоянно жил в Улан-Удэ, в тот период он приехал к родственникам на покос. Не женат, детей у него нет. Также известно, что алкоголем он не злоупотребляет.



Как ранее сообщал «Номер один», 2 сентября уполномоченный по правам детей в Бурятии Наталья Ганькина



Фото: «Номер один» Один пальчик был отрублен не полностью, он висел на кожице, когда девочка поступила в больницу. Врачам удалось его пришить. Второй отрубленный палец вечером после трагедии родным не удалось найти. Его обнаружили приехавшие следователи при дополнительном осмотре.Стали известны некоторые сведения и о личности обвиняемого. Известно, что он был ранее судим и отбывал наказание в колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее смерть потерпевшего, а также за наркопреступление.Мужчина постоянно жил в Улан-Удэ, в тот период он приехал к родственникам на покос. Не женат, детей у него нет. Также известно, что алкоголем он не злоупотребляет.Как ранее сообщал «Номер один», 2 сентября уполномоченный по правам детей в Бурятии Наталья Ганькина посетила семью девочки . По словам омбудсмена, семье окажут поддержку, а происшествие рассмотрят на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства Бурятии.Фото: «Номер один»