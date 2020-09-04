В Бурятии следователи ищут организаторов свалки ртутных ламп в лесу

Ущерб окружающей среде еще предстоит оценить





На днях в паблике «Аноним 03» житель Бурятии разместил фотографии огромной свалки из старых ртутных ламп, выброшенных прямо в лесу. На фото видно, что часть ламп повреждена, что могло повлечь утечку или испарение содержащейся в них ртути в окружающую среду.

«Пришли в лес за грибами, а нашли это. Перед Вахмистрово возле базы прораб», написал анонимный автор.





Следственный комитет Бурятии усмотрел в этом признаки экологического преступления и начал доследственную проверку.«В ее ходе будет проведен полный комплекс процессуальных мероприятий, направленных на установление всей картины происшествия, изобличение виновных лиц и предотвращение дальнейшего загрязнения природной среды. В ближайшее время совместно со специалистами будет произведено изъятие образцов почвы в месте обнаружения свалки для их последующего исследования и определения степени загрязнения химическими веществами. По результатам процессуальной проверки будет принято правовое решение», сообщили в Следственном комитете.Фото: «Аноним 03»