Работающая жительница Бурятии год получала пособие по безработице

В отношении женщины возбуждено дело о мошенничестве



Прокуратура Бурятии в ходе проверки выявила нарушения в работе Центра занятости населения Кяхтинского района.



«В нарушение закона местная жительница в течение года получала пособие по безработице, осуществляя трудовую деятельность на основании гражданско-правового договора. Бюджету республики причинен ущерб в размере 111 тыс. рублей», сообщили в надзорном ведомстве.



По материалам прокуратуры полиция возбудила в отношении женщины уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Проводится предварительное расследование.



Фото: «Номер один»