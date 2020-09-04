В Бурятии участникам нападения на АЗС грозит до 12 лет колонии

Злоумышленники побили кассира и забрали 800 тысяч рублей





В Бурятии направлено в суд уголовное дело в отношении двух жителей села Никольск Мухоршибирского района. Они обвиняются по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, подсудимым грозит до 12 лет лишения свободы.









Напомним, в ноябре 2019 года двое молодых людей 19 и 20 лет, вооруженные металлической трубой, совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию «Роснефти». Злоумышленники нанесли телесные повреждения оператору-кассиру АЗС и похитили 790 тысяч рублей.Разбойников задержали по горячим следам. Правда, часть денег – 68 тысяч - они успели потратить в Улан-Удэ на покупку одежды, продуктов и развлечения. Оставшиеся деньги изъяли.Известно, что один из обвиняемых ранее был судим имущественное преступление.Фото и видео: МВД Бурятии