04.09.2020
В Бурятии участникам нападения на АЗС грозит до 12 лет колонии

В Бурятии участникам нападения на АЗС грозит до 12 лет колонии

Злоумышленники побили кассира и забрали 800 тысяч рублей

В Бурятии направлено в суд уголовное дело в отношении двух жителей села Никольск Мухоршибирского района. Они обвиняются по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, в ноябре 2019 года двое молодых людей 19 и 20 лет, вооруженные металлической трубой, совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию «Роснефти». Злоумышленники нанесли телесные повреждения оператору-кассиру АЗС и похитили 790 тысяч рублей.

Разбойников задержали по горячим следам. Правда, часть денег – 68 тысяч - они успели потратить в Улан-Удэ на покупку одежды, продуктов и развлечения. Оставшиеся деньги изъяли.

Известно, что один из обвиняемых ранее был судим имущественное преступление.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, подсудимым грозит до 12 лет лишения свободы.



Фото и видео: МВД Бурятии
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