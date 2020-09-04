04.09.2020
В Бурятии юных угонщиков настигла мгновенная карма

В Бурятии юных угонщиков настигла мгновенная карма

Угнанный «Туарег» перевернулся, один из парней оказался в больнице

Около 5 часов утра в Северобайкальске 16-летний водитель автомобиля «Фольксваген Туарег», следуя по ул. Морских Пехотинцев, не справился с управлением и перевернулся.

В результате аварии 17-летний пассажир автомобиля получил тяжелые травмы и был госпитализирован в состоянии комы.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, «Туарег» молодые люди угнали у местного жителя.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП угон
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