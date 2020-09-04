В Улан-Удэ горела СТО

Выгорел мансардный этаж здания





Вечером 3 сентября на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в здании станции технического обслуживания на проспекте Автомобилистов В Улан-Удэ. На момент прибытия огнеборцев горел мансардный этаж.

Как сообщили в МЧС Бурятии, пожар полностью ликвидировали в течение 26 минут. Выгорел мансардный этаж здания на площади 60 кв.м., пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.Всего на тушение огня привлекались 18 пожарных и 5 единиц техники.Фото: МЧС Бурятии