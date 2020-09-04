В Улан-Удэ горела СТО

Выгорел мансардный этаж здания
Вечером 3 сентября на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в здании станции технического обслуживания на проспекте Автомобилистов В Улан-Удэ. На момент прибытия огнеборцев горел мансардный этаж.
Как сообщили в МЧС Бурятии, пожар полностью ликвидировали в течение 26 минут. Выгорел мансардный этаж здания на площади 60 кв.м., пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Всего на тушение огня привлекались 18 пожарных и 5 единиц техники.
Фото: МЧС Бурятии
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