В Бурятии пьяный водитель угрожал автомобилистам

Мужчину задержали росгвардейцы





В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в селе Турунтаево Прибайкальского района заметили автомобиль, водитель которого двигался с грубыми нарушениями правил дорожного движения.

Машина выезжала на полосу встречного движения, создавая серьезную угрозу другим автомобилистам. Росгвардейцы догнали и остановили нарушителя. При беседе с водителем выяснилось, что он пьян: от мужчины исходил характерный запах алкоголя, а речь была невнятной.36-летнего местного жителя передали наряду ГИБДД. Оказалось что он уже был лишен прав за пьяную езду. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии