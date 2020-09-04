В Бурятии задержали вооруженных «черных лесорубов»

У злоумышленников изъяты незарегистрированное ружье и патроны





В Бурятии полицейские совместно с ОМОНом Росгвардии и сотрудниками республиканским агентством лесного хозяйства в ходе рейда в Хоринском районе поймали с поличным трех «черных лесорубов». Оперативники изъяли с деляны грузовик, бензопилы, более 10 кубометров древесины. Также было обнаружено незарегистрированное гладкоствольное оружие и 20 патронов к нему.





За незаконную рубку лесных насаждений в отношении троих жителей Хоринского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.В августе сотрудники ОМОН Росгвардии Бурятии пресекли незаконную рубку 55 кубометров древесины в Заиграевском, Тарбагатайском и Хоринском районах.Фото: Росгвардия Бурятии