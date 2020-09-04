В Бурятии перехватили партию «синтетики» на 13 миллионов рублей

Наркотиков хватило бы на более 16 тысяч разовых доз
Сегодня МВД Бурятии сообщило о крупном успехе в борьбе с наркомафией. Как рассказали в ведомстве, 4 августа сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков, отрабатывая оперативную информацию, вблизи поселка Горный Кабанского района остановили иномарку под управлением 35-летнего жителя Заиграевского района. В машине были обнаружены и изъяты принадлежащие водителю полимерные пакеты со светло-голубым веществом.
По заключение эксперта изъятым веществом оказался синтетический наркотик, известный как «скорость». Его общий вес более пяти килограммов, что составляет более 16,6 тысяч разовых доз.
Предварительно установлено, что подозреваемый перевозил наркотики из Перми в Улан-Удэ для последующего сбыта бесконтактным способом путем закладывания в тайники. Стоимость партии запрещенного вещества на «черном рынке» оценивается на сумму более 13 миллионов рублей.
Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Сейчас он заключен под стражу. Учитывая объем изъятого наркотика, фигурант грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание иных лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.
Фото и видео: МВД Бурятии
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