В Бурятии перехватили партию «синтетики» на 13 миллионов рублей

Наркотиков хватило бы на более 16 тысяч разовых доз





Сегодня МВД Бурятии сообщило о крупном успехе в борьбе с наркомафией. Как рассказали в ведомстве, 4 августа сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков, отрабатывая оперативную информацию, вблизи поселка Горный Кабанского района остановили иномарку под управлением 35-летнего жителя Заиграевского района. В машине были обнаружены и изъяты принадлежащие водителю полимерные пакеты со светло-голубым веществом.

По заключение эксперта изъятым веществом оказался синтетический наркотик, известный как «скорость». Его общий вес более пяти килограммов, что составляет более 16,6 тысяч разовых доз.





Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание иных лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.









Предварительно установлено, что подозреваемый перевозил наркотики из Перми в Улан-Удэ для последующего сбыта бесконтактным способом путем закладывания в тайники. Стоимость партии запрещенного вещества на «черном рынке» оценивается на сумму более 13 миллионов рублей.Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Сейчас он заключен под стражу. Учитывая объем изъятого наркотика, фигурант грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Фото и видео: МВД Бурятии