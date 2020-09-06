Житель Бурятии погиб из-за непотушенной сигареты

Его дом и веранда выгорели полностью



Пожар с трагическим исходом произошел 5 сентября ночью в частном доме в селе Шигаево Кабанского района. На момент прибытия первого подразделения пожарных горел дом с пристроенной верандой. В течение получаса огнеборцам удалось справиться с пожаром.



"От огня поврежден дом изнутри на площади 30 кв. м., полностью выгорела веранда. В результате пожара погиб мужчина 1963 г.р. Предположительно причиной пожара стала неосторожность при курении", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



Всего на тушении пожара было задействовано 3 единицы техники, 5 человек.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Бурятии

