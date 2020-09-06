В Бурятии сотрудник СТО обворовал рабочее место

Кроме кражи инструментов, он продавал запчасти, а часть выручки оставлял себе



Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже инструментов и запчастей с территории станции техобслуживания в Октябрьском районе. Им оказался бывший работник предприятия. Известно, что трудовой договор был расторгнут с ним в апреле 2020 года. Однако, несмотря на это, 29-летний горожанин продолжал трудовую деятельность в организации.



Не являясь официальным работником СТО, он продавал запчасти, при этом часть выручки оставлял себе. Кроме того, мужчина похитил со станции техобслуживания инструменты. Общий ущерб составил 53 тысячи рублей.



"В содеянном гражданин признался полицейским. По данному факту возбуждено уголовное дело. Похищенные инструменты у него изъяты", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



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