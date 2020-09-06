На севере Бурятии затопило штольню

Золотодобытчикам удалось спастись



В Муйском районе Бурятии вышли грунтовые воды. Накануне в 23.50 от дежурного Кемеровского ВГСО поступило сообщение о том, что в штольне №10 Артель Западная в 80 км от села Таксимо произошел выход грунтовых вод. Пострадавших нет, люди из штольни были выведены.



"Были запущены насосы, производилась откачка воды. В 00.30 уровень воды в штольне стабилизировался, рабочие вернулись на места, технологический процесс не останавливался", - сообщает пресс-служба РА ГО и ЧС.



Фото: pixabay.com

