06.09.2020
В Бурятии дети подожгли жилой дом

В Бурятии дети подожгли жилой дом

Огнеборцам удалось спасти строение

В ночь с 5 на 6 сентября произошел пожар в жилом доме в селе Большое Колесова Кабанского района. На момент прибытия пожарных горел угол крыши дома. В результате пожара повреждены конструкции дома на небольшой площади.

"Распространения огня на основные конструкции жилого дома пожарные 2-го Кабанского отряда ГПС РБ не допустили. Предположительно причиной пожара могла послужить детская шалость с огнем", - сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС.

Фото: pixabay.com
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