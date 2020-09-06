В Бурятии на трассе перевернулся и загорелся автомобиль

Водителя спасли очевидцы ДТП

6 сентября на перевале «Плита» на трассе Окино-Ключи –Билютай на территории Бичурского района произошло возгорание перевернувшегося автомобиля, водитель которого не справился с управлением. Автомобилиста эвакуировали очевидцы до начала возгорания транспортного средства."На момент прибытия пожарных 15-го Бичурского отряда ГПС РБ автомобиль был охвачен огнем. В результате пожара транспортное средство уничтожено полностью", - сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС.Фото: пресс-служба РА ГО и ЧС