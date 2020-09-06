Жительница Бурятии лишилась телефона в магазине

Женщина оставила гаджет на кассе, а когда хватилась, его уже не было



2 сентября в полицию обратилась 39-летняя горожанка и сообщила, что неизвестная украла ее телефон, оставленный на кассе в магазине. Ущерб составил 16 тысяч рублей. По горячим следам полицейские задержали подозреваемую – 29-летнюю посетительницу торговой точки. Похищенный гаджет у нее забрали.



"По словам девушки, чужим мобильным устройством она планировала пользоваться, поскольку ее гаджет устарел. Ранее к уголовной ответственности гражданка не привлекалась, официально трудоустроена", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"

