10.09.2020
В Бурятии суд взыскал 100 тысяч рублей с МВД России за пытки задержанного

В Бурятии суд взыскал 100 тысяч рублей с МВД России за пытки задержанного

Сумму компенсации адвокаты считают неадекватно мизерной

Советский районный суд Улан-Удэ частично удовлетворил иск Дмитрия Рабжаева о компенсации морального вреда за пытки, совершенные тремя сотрудниками ОМВД по Закаменскому району республики.

- Мы обжалуем это решение в апелляционной инстанции, поскольку считаем присужденную сумму мизерной. У Дмитрия были сломаны два ребра, повреждено легкое. После пыток он пробыл в хирургии две недели. Человек получил столько травм, да еще и по сей день опасается давления со стороны оставшихся на свободе полицейских. На мой взгляд это просто издевательство над человеком, а не компенсация, - сообщил «Номер один» адвокат Дмитрия Рабжаева Виктор Лапердин. 

Сторона пострадавшего настаивает на сумме компенсации в 2 млн. рублей как минимум.

Решение суда еще не вступило в законную силу. 

Напомним, в сентябре 2016 года начальник отделения уголовного розыска ОМВД по Закаменскому району Эрдэм Хажитов, Владимир Базарсадаев и Давид Абрамов заставляли задержанного Дмитрия Рабжаева признаться в краже кедровых орехов

Полицейские, помимо нанесения ударов, применили к мужчине электрошокер, надевали ему на голову пакет и перекрывали доступ воздуха, а также подбрасывали к потолку (с последующим болезненным падением на пол).

Затем один из оперативников принес в кабинет ершик для чистки туалетов и угрожал Рабжаеву затолкать его в рот.

Уголовное дело расследовалось по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств» (п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Впоследствии суд приговорил сотрудников полиции к условным срокам наказания: Базарсадаев получил 3 года и 2 месяца, Давид Абрамов — 3 года и 6 месяцев, Эрдэм Хажитов — 3 года и 9 месяцев

Адвокат Виктор Лапердин уже много лет специализируется на защите людей, попавших под пресс полицейского произвола. По его оценкам, ни менее 20 процентов заключенных Бурятии сидят в тюрьме не за свое преступление. 

- Истории этих людей примерно похожи. На допросе из них выбивают нужные показания, не допускают адвоката (предоставляя своего, «карманного»), а затем на основе «признания» и строится обвинение. Потом доказать обратное – сложно, - считает Виктор Лапердин.

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