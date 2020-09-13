В Заиграевском районе задержан «черный лесоруб»

37-летний разнорабочий нанес ущерб на 46 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело



11 сентября в районный отдел полиции с заявлением обратился лесничий «Заиграевского Лесхоза». Он сообщил, что на территории Брянского участкового лесничества неизвестные совершили незаконную рубку сосен объемом более 7 кубометров. Ущерб составил около 46 тысяч рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 37-летний разнорабочий, ранее не судимый житель п. Старая Курба. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.



Отделом МВД России по Заиграевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по РБ.





