Жительница Бурятии унесла с фермы трех овец

Недостача вскрылась при подсчете животных на ферме
В конце июля в полицию Мухоршибирского района обратилась руководитель животноводческой стоянки недалеко от села Нарсата. Женщина объяснила правоохранителям, что при подсчете мелкого рогатого скота обнаружилась недостача трех овец. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
Предварительно установлено, что 53-летняя работница стоянки, являясь материально ответственным лицом, присвоила себе животных, а последующем продала.
За присвоение чужого имущества женщина попала под следствие. Отметим, что в ходе следствия подозреваемая полностью возместила причиненный ущерб.
Фото https://pixabay.com/ru
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