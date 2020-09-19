19.09.2020
В Бурятии грузчик магазина украл 10 ящиков пива

В Бурятии грузчик магазина украл 10 ящиков пива

Зная маршрут сторожа, он ночью незаметно проник на склад

В конце августа в Отдел полиции «Онохойский» поступило сообщение от администратора одного из крупных магазинов самообслуживания. Женщина заявила, что со склада похитили 10 ящиков пива и продукты питания. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 29-летний грузчик магазина. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу, отмечают в полиции.

Установлено, что, зная маршрут сторожа, мужчина ночью незаметно проник на склад, где  похитил слабоалкогольный напиток и продукты питания. После чего похищенное употребил с друзьями.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото https://pixabay.com/ru
Криминал
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