20.09.2020
В Бурятии из-за замыкания проводки сгорел дом

В Бурятии из-за замыкания проводки сгорел дом

Спасателям удалось сохранить автомобиль, который находился рядом с полыхающим строением

В ночь с 19 на 20 сентября в селе Сосново-Озерское Еравнинского района произошел пожар во временно нежилом доме. На момент прибытия пожарных веранда дома была охвачена огнем, горела крыша дома, пламя угрожало переходом на основные конструкции здания и надворные постройки. В результате пожара выгорела кровля дома, уничтожена веранда.

"Переход огня на основные конструкции здания и надворные постройки пожарные предотвратили, а также эвакуировали грузовой автомобиль, стоящий возле места пожара, не допустив его уничтожения. Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки на веранде", - сообщает пресс-служба РА ГО и ЧС.

Фото: pixabay.com
пожар
^