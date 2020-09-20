В Бурятии меломан из техникума украл у односельчанки гитару и скрипку

19-летний воришка оставил свои отпечатки пальцев, что помогло полицейским идентифицировать его

В начале июля в полицию Заиграевского района с заявлением о краже обратилась 49-летняя жительница с. Новоильинск. Женщина сообщила полицейским, что пока она отсутствовала, неизвестный разбил стекло и проник на веранду. Там он взломал навесной замок на двери и проник в жилище, откуда похитил две гитары и скрипку, принадлежащие ее сыну. Ущерб составил 24 тысячи рублей."Эксперт-криминалист обнаружил на месте происшествия отпечатки пальцев предполагаемого злоумышленника. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районной полиции задержан 19-летний подозреваемый. Молодой человек ранее не судим, учится в одном из техникумов города. Как подозреваемый пояснил следователю, он планировал совершить кражу ценного имущества. Увидев, что в доме находятся музыкальные инструменты он похитил именно их, поскольку умеет играть на гитаре и мечтает научиться играть на скрипке", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Похищенное изъято полицейскими. Возбуждено уголовное дело.Фото: пресс-служба МВД по Бурятии, pixabay.com