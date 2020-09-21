В Улан-Удэ будут судить поджигателя школы

Пьяный мужчина едва не спалил печально известную школу в Сосновом Бору





Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 34-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений.