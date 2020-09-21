В Улан-Удэ будут судить поджигателя школы

Пьяный мужчина едва не спалил печально известную школу в Сосновом Бору
Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 34-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений.
«В сентябре 2018 года ранним утром обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений положил листы бумаги под раму окна здания школы №5 в Сосновом Бору Улан-Удэ и поджег их. Возгорание было своевременно обнаружено работниками школы и потушено сотрудниками МЧС», сообщили в надзорном ведомстве.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, школа №5 «прославилась» на всю Россию 19 января 2018 года, когда вооруженный топором ученик девятого класса напал на детей и учительницу, после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом. В результате были госпитализированы семь человек, включая нападавшего и педагога. Совершившего нападение девятиклассника в ходе экспертизы признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.
Фото: pixabay.com
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