В Бурятии бывшего главу поселения три года таскают по судам

Женщину обвинили в присвоении пяти муниципальных квартир
Верховный суд Бурятии после жалобы прокуратуры изменил приговор в отношении бывшей главы сельского поселения «Илькинское» Заиграевского района Татьяны Жерловой. Ранее районный суд признал ее виновной в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества, с использованием служебного положения, в крупном размере).
По версии обвинения, с июня 2014 года по апрель 2015 года женщина с использованием должностных полномочий незаконно оформила на себя и иных лиц, не нуждающихся в улучшении жилищных условий, пять муниципальных квартир. В последующем это жилье было приватизировано. Бюджету сельского поселения причинен ущерб в сумме 2,1 млн рублей.
Первый суд над Татьяной Жерловой состоялся еще в 2018 году. Тогда ее признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к 6 годам лишения свободы условно. Однако, рассмотрев жалобу адвоката, Верховный суд Бурятии отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение. Но и оно закончилось ничем – на этот раз судья принял решение вернуть дело следствию.
Третье рассмотрение дела началось в конце 2019 года, правда, обвинение со злоупотребления должностными полномочиями переквалифицировали уже на растрату. Татьяну Жерлову вновь признали виновной. Но приговор снова обжаловали, на этот раз гособвинитель, посчитавший его чрезмерно мягким.
«Верховный суд республики удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, усилив наказание. Виновной назначено 5 лет 4 месяца лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, сроком на 3 года», сообщили о своей победе в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»
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