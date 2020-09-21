В Бурятии бывшего главу поселения три года таскают по судам

Женщину обвинили в присвоении пяти муниципальных квартир





Верховный суд Бурятии после жалобы прокуратуры изменил приговор в отношении бывшей главы сельского поселения «Илькинское» Заиграевского района Татьяны Жерловой. Ранее районный суд признал ее виновной в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества, с использованием служебного положения, в крупном размере).