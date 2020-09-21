В Бурятии погиб мотоциклист

Мужчина разбился на дороге между двумя селами





ДТП произошло около 10 часов утра 20 сентября в Джидинском районе Бурятии. 32-летний водитель мотоцикла «Рейсер», следуя со стороны Петропавловки в направлении Цагатуя, не справился с управлением и перевернулся.

В результате аварии мужчина получил многочисленные травмы и скончался при госпитализации в больницу.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, за 8 месяцев на дорогах республики зарегистрировано 98 ДТП с участием мототехники, в результате которых 5 человек погибли и 81 получил травмы.Фото: ГИБДД Бурятии