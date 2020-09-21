В Бурятии студент потерял телефон при попытке угнать автомобиль

Полицейским не составило труда найти злоумышленника





Ночью 18 сентября в полицию Кабанского района с заявлением о попытке угона автомобиля обратилась 40-летняя местная жительница. Сельчанка рассказала, что неизвестный попытался угнать иномарку, стоящую в ограде дома, но вышедший во двор отец заявительницы спугнул злоумышленника.

Прибывшие полицейские при осмотре места происшествия нашли не принадлежащий хозяевам дома сотовый телефон. Оказалось, гаджет потерял угонщик – 17-летний сельчанин. Его задержали.Как выяснилось, ночью, идя по улице села, пьяный молодой человек через приоткрытую калитку увидел иномарку во дворе дома. Двери автомобиля были заперты. Тогда молодой человек предположил, что ключи могут находиться в жилище и, поскольку дверь в дом была не закрыта, зашел в него. На кухне он увидел сумку, а в ней ключи от автомобиля и документы. Забрав имущество, злоумышленник завел машину и попытался выехать со двора. Однако ему помешал проснувшийся хозяин жилища.Испугавшись, молодой человек убежал, прихватив с собой сумку, но в спешке выронил свой сотовый телефон.Как сообщили в МВД Бурятии, молодой человек учится на втором курсе одного из вузов Иркутской области. Ранее он уже был судим за угон транспортного средства. Сейчас в отношении парня возбуждено уголовное дело, с него взята подписка о невыезде.Фото: «Номер один»