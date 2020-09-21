Житель Бурятии зарезал пожилого родственника

После убийства мужчина помыл пол в доме и ушел





Ранним утром 20 сентября в одном из домов в Гусиноозерске было обнаружено тело 62-летнего мужчины с колото-резаными ранениями груди. По подозрению в убийстве задержан 46-летний родственник покойного, ему уже предъявлено обвинение.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 19 сентября к обвиняемому в гости пришел родственник, с которым они накануне копали картошку. Вместе они стали распивать спиртное. Ночью из-за незначительного повода между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин дома схватил нож и нанес им несколько ударов в грудь собутыльника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Злоумышленник вымыл пол, после чего ушел к соседу, где его позже задержали полицейские.В настоящее время решается о заключении обвиняемого под стражу.Фото: pixabay.com