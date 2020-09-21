Пять человек пострадали при столкновении грузовика и иномарки в Бурятии

Один из них находится в тяжелом состоянии





Ночью 20 сентября в районе поселка Нижний Саянтуй в Бурятии произошло крупное ДТП. В результате столкновения грузовика и иномарки пострадали 5 человек, в том числе один ребенок.







Как сообщили в Территориальном центре медицины катастроф, серьёзные травмы получил пассажир минигрузовика. С подозрением на травму головы и открытым переломом ноги в тяжёлом состоянии он эвакуирован в дежурный стационар.Фото: ТЦМК