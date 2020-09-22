Жительницу Бурятии заставили отрабатывать пьяное ДТП

Лишенная прав женщина снова села за руль в состоянии опьянения





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Хоринского района. Она обвинялась по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, будучи привлеченной к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в сентябре 2019 года женщина вновь пьяной села за руль и совершила ДТП.Хоринский районный суд признал женщину виновной и приговорил к обязательным работам сроком на 120 часов, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.Фото: «Номер один»