В Бурятии нашлись пропавшие сборщики дикоросов

Мужчины сами вышли из леса





Вчера днем спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на поиски 30-летнего мужчины, который 20 сентября ушел для сбора дикоросов в местность «Синяя Саянтуйская гора» Тарбагатайского района и в назначенное время не вышел на связь. Через час после сообщения о пропаже мужчина сам вышел из леса.







Нашелся и другой сборщик дикоросов, который ушел в лес в 10 км от села Старая Брянь Заиграевского района и в назначенное время не вернулся. 21 сентября к его поискам приступили 4 спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В районе 6 часов вечера мужчина вышел из леса самостоятельно.





Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, состояние здоровья мужчин удовлетворительное.Фото: «Номер один»