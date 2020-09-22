В Улан-Удэ росгвардейцы помогли заблудившемуся ребенку вернуться домой

Родители 6-летнего мальчика привлечены к ответственности





Вечером 21 сентября в Улан-Удэ на пульт вневедомственной охраны Росгвардии Бурятиии поступил сигнал из общежития одного из учебных заведений в Октябрьском районе. Прибывшим правоохранителям вахтер сообщил, что прохожая привела к ним мальчика, который стоял на улице один и плакал.

Росгвардейцы успокоили испуганного ребенка и отвезли его в полицию для поиска родителей.Как выяснилось, родители отпустили 6-летнего сына к другу-ровеснику в гости, куда дети доехали на общественном транспорте. На следующий день мальчик пошел провожать другого своего товарища и на обратном пути не смог найти дорогу. Поняв, что заблудился, ребенок испугался и начал плакать. Проходившая мимо женщина не осталась равнодушной, завела мальчика в общежитие и попросила сообщить в экстренные службы.Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии, родители ребенка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.Фото: Росгвардия Бурятии