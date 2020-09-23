В Бурятии будут судить виновника лесного пожара

Мужчина развел костер в лесу в период противопожарного режима





В Бурятии в суд передано уголовное дело в отношении жителя Хоринского района, обвиняемого в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина, находясь в лесу в период противопожарного режима, развел костер. От возгорания сухой травы произошло распространение огня по лесному массиву и уничтожение лесных насаждений.В результате неосторожного обращения с огнем лесному фонду причинен ущерб в размере 30 тысяч рублей.Фото: «Номер один»