В Бурятии недалекие подростки облегчили полицейским раскрытие кражи

Парни сняли преступление на телефон и оставили его у себя





Утром 19 сентября в полицию Закаменского района поступило заявление о краже из магазина смешанных товаров в селе Хамней. Утром, придя на работу, продавец обнаружила в магазине поврежденные окна. Из торговой точки были похищены алкоголь, сигареты, продукты, телефон и другое имущество. При этом касса с выручкой осталась нетронутой.

На месте происшествия полицейские обнаружили отпечатки пальцев предполагаемого злоумышленника. Выяснилось, что они принадлежат 15-летнему подростку, проживающему в Закаменске. Вскоре парня задержали вместе с его одноклассником.Подростки рассказали, что направлялись пешком в соседнее село. Ночью, проходя мимо магазина, они решили совершить кражу. При этом, похитив сотовый телефон с прилавка, они ради забавы сняли свои действия на видео.После кражи несовершеннолетние переночевали в заброшенном сарае неподалеку и направились по трассе в сторону Закаменска, где их и задержали полицейские. У подростков изъяли часть продуктов питания и телефон, на который они и производили съемку.Как сообщили в МВД Бурятии, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет.Фото: pixabay.com